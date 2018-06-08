На остававшийся месяц без бензина курильский остров завезли топливо

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Грузовое судно из Владивостока доставило партию бензина на остров Кунашир (Южные Курилы), где два месяца отсутствовал этот вид топлива, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Автомобильное топливо на остров Кунашир доставил теплоход "Персей". В ближайшее время бензин поступит на заправки района, начнется его реализация", - говорится в сообщении.

"Сегодня ситуация с поставками бензина находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства. В дальнейшем будем плотно сотрудничать с администрацией Южно-Курильского района и предприятиями Кунашира", - приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства по региону Сергея Садовникова.

Как сообщалось, с начала мая на единственной автозаправочной станции острова Кунашир закончился бензин. При этом дефицита дизельного топлива на острове не было.

Как поясняли "Интерфаксу" в администрации района, бензин завозили из Владивостока на остров на небольших судах, что приводило к его высокой стоимости. Поэтому топливо решили доставлять на судах большей тоннажности с обслуживанием их у глубоководного причала. Но у местных стивидоров в Южно-Курильскомпортпункте не оказалось лицензии на разгрузку топлива с таких крупных судов.

Две местные стивидорные компании обратились за оформлением разрешительных документов в Госморнадзор во Владивостоке. По поручению руководства областной власти Минтранс Сахалинской области оказал содействие, чтобы стивидоры в короткие сроки получили необходимые лицензии.