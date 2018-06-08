В России

В Назрани ликвидирован один из оказавших сопротивление боевиков

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В городе Назрань (Ингушетия) в ходе спецоперации ликвидирован боевик.

"В ходе спецмероприятий в одном из частных домовладений в Гамурзиевском округе Назрани предположительно двое боевиков оказали вооруженное сопротивление, один из бандитов был убит во время перестрелки", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах.

По его словам, сейчас ведется розыск второго преступника.

Ранее источник сообщал агентству, что утром в пятницу в ходе спецоперации в Назрани были заблокированы два боевика.

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Теги: Назрань
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