В России начали выпускать мороженое "Выбор Кремля"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Предприятие Управления делами президента РФ возобновило выпуск мороженого, сообщила официальный представитель УДП РФ Елена Крылова.

"Пломбир изготовлен по заказу торгового дома "Кремлевский" и будет называться "Выбор Кремля", - сказала Крылова в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, в продаже будет шесть видов мороженого, в котором "объединены лучшие традиции советского производства и современные технологии".

"Это пломбир в вафельном стаканчике, шоколадный в вафельном стаканчике, в сахарном рожке, с вишневым вареньем в сахарном рожке, крем-брюле в сахарном рожке и эскимо", - перечислила Крылова.

Она уточнила также, что "Кремлевский" пломбир можно купить не только в буфетах администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, но и в магазинах крупных торговых сетей.