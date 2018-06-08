В Крыму на три недели запретили ходить в лес

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство Крыма в пятницу на 21 день запретило посещать леса региона из-за опасности пожаров, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

"Во многих регионах полуострова уже установлен высокий, пятый класс пожарной опасности", - отмечает ведомство.

На три недели запрещено ходить в леса, исключение сделано "для сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских лагерей, здравниц, турбаз по путевкам".

Также ограничен въезд транспорта в леса, исключение сделано только для машин спецназначения.

Запрещено разводить костры в лесах и заготавливать древесину (исключение - заготовки при выполнении противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий).

"Для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование, в состав патрульных групп войдут специалисты противопожарной службы, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Крыма, муниципальных органов власти и волонтеры", - сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.