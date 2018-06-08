Прокуратура заинтересовалась трещинами в многоквартирном доме в Кемерово

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Кемерово начала проверку в связи с появлением трещин в жилом доме по улице Островского, сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Кемерово эвакуировали жильцов двух подъездов 4-этажного кирпичного дома из-за появившихся трещин и просевшего пола. По предварительным данным специалистов, угрозы обрушения нет.

Как заявил "Интерфаксу" представитель горадминистрации, угрозы обрушения в настоящее время нет.

Для изучения состояния несущей конструкции дома привлекли специалистов, которые к вечеру дадут заключение.

"По результатам заключение будет принято дальнейшее решение (о судьбе дома - ИФ). В случае необходимости жителей отселят в гостиницы города. Сейчас организован подвоз воды, планируется организация горячего питания", - сообщил "Интерфаксу" мэр города Илья Середюк.

Между тем представитель управляющей компании, которая обслуживает здание, сообщил, что дом не первый раз получает повреждения.

"В 2013 году из-за низкой прочности балок, которые опирались на половинку кирпича, упала 57-тонная кирпичная башня, установленная на крыше", - сказал представитель УК.

Он отметил, что "тогда никто не пострадал". По его словам, специалисты после инцидента провели визуальный осмотр здания и установили "маяки", которые не выявили повреждений.