Главные новости
В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамВ РоссииГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублей
В России

"Почта России" снова предложит инициативу по оказанию госуслуг

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Часть функций, которые сейчас оказывают центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), можно будет предоставлять на базе "Почты России". Об этом заявил в пятницу журналистам генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

"Это будет предложено в рамках принятия нашей стратегии закона о почтовой связи, в этом году", - сказал он.

По его словам, оказание государственных услуг в отделениях почты требует от компании определенной работы. "В свое время этот проект не пошел, так как качество работы отделений почтовой связи, загруженность теми функциями, которые сейчас есть, не позволяло качественно предоставлять государственные слуги. Наша задача - через организацию работу сети, через цифровизацию процессов сделать правильную работу отделений почтовой связи и предложить в том числе госуслуги. Мы здесь будем работать", - сказал он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Почта России
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Вильфанд на следующей неделе покинет пост директора ГидрометцентраВильфанд на следующей неделе покинет пост директора Гидрометцентра
Специалисту скоро исполнится 70 лет, он намерен занять должность научного руководителя ГидрометцентраПодробнее
 Экс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестованЭкс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестован
Ему заочно предъявлено обвинение по делу о хищениях 450 млн рублей у "Эрмитажа"Подробнее
 Горькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублейГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублей
Следствие ходатайствовало об аресте Горькова, прокуратура считает обращение СКР незаконнымПодробнее
 Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформы
По данным источников РБК, пенсионный возраст мужчин собрались повысить на 5 лет, женщин - на 8 летПодробнее
Против топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничестве
Обвинение выдвинуто за день до того, как у Андрея Горькова заканчивался срок ареста по первому делуПодробнее
 Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПутин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко
Президент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Коротко"Прямая линия" с Путиным. Коротко
Избранные ответы президента в ходе общения с народомПодробнее
 Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
По словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимыПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. Онлайн
Президент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрамиПодробнее
 Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и InstagramПутин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram
Путин также заявил, что будет побуждать спецслужбы обеспечивать безопасность, не ограничивая свободы интернетаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамВ РоссииГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублейВ миреВ Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском ИдлибеВ миреФранция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаВ миреНа Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с Мэй

Российский национальный оркестр начнет азиатский тур 8 июня

Рынок акций РФ отскочил вверх после слов Трампа о желании вернуть Россию в G8

ОНФ откроет "горячую линию" для жалоб на завышение цены бензина

Топ-менеджера "Роснано" арестовали на два месяца за хищение 200 млн руб.

Систему нормирования российских сточных вод приведут к мировым стандартам

Путин поручил обдумать установку в селах средств коллективного доступа в интернет

Трамп высказался за возвращение России в G8

Трамп высказался за возвращение России в G8Президент США высказал свою точку зрения перед тем, как отправиться на саммит G7 Подробнее

В ЕС задумались о сертификации кибербезопасности информатики и связи

Вильфанд на следующей неделе покинет пост директора Гидрометцентра

Вильфанд на следующей неделе покинет пост директора ГидрометцентраСпециалисту скоро исполнится 70 лет, он намерен занять должность научного руководителя Гидрометцентра Подробнее

В мечети на западе Афганистана расстреляли прихожан

Златкис вошла в набсовет Сбербанка вместо Кудрина

Уничтожение данных о советских репрессиях пока выявлено только на Колыме

Ранее "Ъ" сообщил, что в России уничтожают архивные документы репрессированных ГУЛАГа по секретному приказу 2014 года Подробнее

"Росатом" построит 2 блока АЭС на новой площадке в Китае

"Яндекс.Такси" создал "дочку" для сдачи автомобилей в аренду для ИП

Почти половина россиян этим летом не пойдет в отпуск

Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам

Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамИм рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топлива Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru