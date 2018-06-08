"Почта России" снова предложит инициативу по оказанию госуслуг

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Часть функций, которые сейчас оказывают центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), можно будет предоставлять на базе "Почты России". Об этом заявил в пятницу журналистам генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

"Это будет предложено в рамках принятия нашей стратегии закона о почтовой связи, в этом году", - сказал он.

По его словам, оказание государственных услуг в отделениях почты требует от компании определенной работы. "В свое время этот проект не пошел, так как качество работы отделений почтовой связи, загруженность теми функциями, которые сейчас есть, не позволяло качественно предоставлять государственные слуги. Наша задача - через организацию работу сети, через цифровизацию процессов сделать правильную работу отделений почтовой связи и предложить в том числе госуслуги. Мы здесь будем работать", - сказал он.