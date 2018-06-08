Путин поручил обдумать установку в селах средств коллективного доступа в интернет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос внесения изменений в закон "О связи", предусматривающих, что в населенных пунктах, где проживает более 100 человек, должно быть установлено средство доступа в интернет без использования оборудования абонента. Соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета законодателей, состоявшейся 27 апреля, размещено на сайте Кремля.

Как говорится в документе, правительству необходимо рассмотреть возможность "внесения в ФЗ "О связи" изменений, предусматривающих, что в поселениях с населением не менее чем 100 человек должно быть установлено не менее чем одно средство коллективного доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без использования пользовательского оборудования абонента".

Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2018 года.

Ранее в РФ уже реализовывалась программа, по которой пункты коллективного доступа (ПКД) в интернет должны были быть организованы во всех поселениях с населением свыше 500 человек. Однако программа была приостановлена в 2016 году. Как говорил бывший министр связи Николай Никифоров, Минкомсвязи планировала внести в Госдуму законопроект об отказе от пунктов общественного доступа в интернет (до сих пор они из закона не исключены). Экс-министр отмечал, что ПКД работали тогда, когда у людей не было смартфонов, а в новых реалиях они не нужны - количество владельцев смартфонов ежегодно растет.

Кроме того, программа устранения цифрового неравенства, в рамках которой и проводилась организация ПКД, в рамках секвестра бюджета была недофинансирована, в связи с чем подрядчик "Ростелеком" не мог выполнить все обязательства.

В 2016 году по госконтракту "Ростелеком" должен был получить на универсальные услуги связи 14,8 млрд рублей, а получил только 8,8 млрд рублей, отмечали в компании. Суммы финансирования в последующие годы были записаны в большем размере, но это все равно меньше того, что планировалось при подписании госконтракта в 2014 году. Если брать 2014-2019 годы (с учетом показателей трехлетнего федерального бюджета), то совокупное недофинансирование может составить более 17 млрд рублей. "Ростелеком" отмечал, что в случае недофинансирования компания вправе сократить объем оказания услуг, и "безболезненнее всего отказаться от ПКД - спрос на них практически отсутствует".