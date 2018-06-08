Систему нормирования российских сточных вод приведут к мировым стандартам

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Поправки в законодательство, уточняющие функционирование системы нормирования очистки сточных вод, разработаны в Минстрое РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что подготовленная документация корректирует систему нормирования качества сточных вод. Предлагается ввести новые критерии качества стоков, синхронизированные с мировыми стандартами.

Так, в отношении промышленных сточных вод будут действовать более жесткие стандарты очистки, тогда как к централизованным системам водоотведения будет применяться более мягкое технологическое нормирование, основанное на наилучших доступных технологиях. Для бытовых стоков будут действовать льготные коэффициенты к оплате за негативное воздействие на водные объекты, а также особый порядок зачета указанной платы в счет средств, потраченных на реализацию водоохранных мероприятий.

Эти изменения позволят оптимизировать требования к составу сточных вод, обеспечивая надлежащую очистку, и стимулируя водоканалы модернизировать очистные комплексы.

"Принятие поправок позволит проводить нормирование сточных вод соответственно их типу и применять при этом реальные для достижения технологические нормативы, рассчитанные исходя из наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

Ожидается, что реализация новых норм позволит четко разграничить ответственность между водоканалами и их абонентами за сбросы загрязняющих веществ.