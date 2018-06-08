СКР попросил об аресте тверского министра Шафороста по делу о повреждении машины

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил, что следствие ходатайствует об аресте министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля.

Шафорост был назначен на пост министра по обеспечению контрольных функций Тверской области в апреле 2016 года. По информации СМИ, ранее он работал старшим следователем по особо важным делам 3-го отдела следственной части ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

Между тем в пресс-службе регионального правительства заявили, что задержание министра связано с его прежней работой.

"Правительство Тверской области было оперативно проинформировано правоохранительными органами о задержании министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста. Задержание связано с предыдущей работой Шафороста за пределами Тверского региона", - отметил собеседник агентства.

По его словам, правительство Тверской области готово оказать все необходимое содействие правоохранительным органам.