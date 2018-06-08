В Минобороны РФ назвали "юмором одесситов" сообщение о перехвате украинским самолетом корабля ВМФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ назвали анекдотом сообщения о том, что украинский военно-транспортный самолет перехватил в Черном море российский ракетный корабль.

"Гротескная новость одесской газеты об успешном перехвате украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит, прежде всего, о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Тем не менее, нельзя исключать, что данный анекдот, на самом деле, - спланированная эксклюзивная утечка безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ", - добавил Конашенков.

"Вероятно, по мере последующего усвоения ими натовских стандартов следует ожидать донесений об успешных перехватах российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров", - продолжил представитель Минобороны.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 2 июня обнаружил российский корабль вблизи острова Змеиный. В них утверждалось, что после обнаружения российский корабль ушел в открытое море.