Медведев изучит идею передавать непроданные продукты на благотворительность

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал изучить вопрос внесения изменений в налоговое законодательство, с тем, чтобы производителям продуктов питания было выгоднее не утилизировать продукты, у которых еще не истек срок годности, а отдавать их малоимущим.

"Давайте это оценим, и если требуются какие-то изменения, то я думаю, что это можно сделать, с тем чтобы организации, у которых такого рода запасы существуют, действительно могли без каких-либо существенных для себя издержек передавать", - сказал он в пятницу на конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели".

Так он прокомментировал прозвучавший на конференции тезис о том, что нынешнее налоговое законодательство сконструировано таким образом, что производителю, а также розничным сетям проще уничтожить такого рода продукты, нежели передать их на благотворительные цели.

"Дешевле обходиться утилизация, хотя эти продукты годные, с правильным сроком годности, соответствующие санитарным нормам. Иногда это просто вопрос брака на производстве, когда за одну минуту вылетает тысячная партия какого-нибудь продукта со сбившейся маркировкой. Сегодня, если брать налог на прибыль и НДС, то для таких организаций дешевле пойти и просто выбросить это вместо того, чтобы отдать нуждающимся", - сказал один из участников конференции.

Внимание главы правительства также обратили на ситуацию с истекающими в этом году льготами по страховым взносам для некоммерческих благотворительных организаций.

"Мы, конечно, будем внимательно относиться к тем льготам, которые уже есть, посмотрим и на пролонгацию тех льгот, которые существуют", - заметил премьер.