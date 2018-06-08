Суд вынес приговор похитителям будущего мэра Воронежа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Советский райсуд Воронежа в пятницу вынес обвинительный приговор Руслану, Алихану и Магомеду Котиевым по делу о похищении будущего мэра города Вадима Кстенина, сообщает региональная прокуратура.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору); пунктами "а", "ж", части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц).

Котиев также осужден по пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений) и пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), а М. и А.Котиевы по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Приговором суда Котиеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, А. и М. Котиевым - по 5,5 лет лишения свободы каждому в колонии общего режима.

Суд установил, что в мае 2015 года Котиевы на автомойке дождались приезда автомобиля Тойота Highlander. Когда водитель вышел, они, применяя силу, втолкнули его на заднее сиденье. Один из злоумышленников сел за руль и машина направилась к дому Кстенина, возглавлявшего на тот момент региональный департамент ЖКХ, а ныне мэра Воронежа.

Когда чиновник, ожидавший приезда своего служебного автомобиля, вышел из дома, Котиевы схватили его и насильно посадили на заднее сиденье автомобиля, заставив водителя перелезть в багажное отделение. В салоне автомобиля на потерпевшего надели наручники и вязаную шапку, после чего злоумышленники поехали в лес.

Там Кстенину сообщили, что изначальной целью похищения является его передача третьим лицам, которыми он якобы "заказан". Затем Котиев потребовал $5 млн за освобождение.

"После пояснений потерпевшего Кстенина о том, что он не располагает такой суммой денежных средств, Руслан Котиев выдвинул требование о передаче 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Чиновнику пришлось согласиться на это условие. Он предложил передать часть указанных денег в размере 2,5 млн рублей в тот же день за городом.

Кроме того, в момент угона автомобиля и похищения потерпевших двое злоумышленников, находясь в салоне, похитили находившиеся у Кстенина денежные средства в сумме 100 тыс. рублей и 8 тыс. рублей из вещевого ящика.

Должность мэра Воронежа Кстенин занимает с апреля 2018 года.