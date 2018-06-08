Главные новости
В миреТрамп высказался за возвращение России в G8В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
В России

Суд вынес приговор похитителям будущего мэра Воронежа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Советский райсуд Воронежа в пятницу вынес обвинительный приговор Руслану, Алихану и Магомеду Котиевым по делу о похищении будущего мэра города Вадима Кстенина, сообщает региональная прокуратура.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору); пунктами "а", "ж", части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц).

Котиев также осужден по пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений) и пунктом "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), а М. и А.Котиевы по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Приговором суда Котиеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, А. и М. Котиевым - по 5,5 лет лишения свободы каждому в колонии общего режима.

Суд установил, что в мае 2015 года Котиевы на автомойке дождались приезда автомобиля Тойота Highlander. Когда водитель вышел, они, применяя силу, втолкнули его на заднее сиденье. Один из злоумышленников сел за руль и машина направилась к дому Кстенина, возглавлявшего на тот момент региональный департамент ЖКХ, а ныне мэра Воронежа.

Когда чиновник, ожидавший приезда своего служебного автомобиля, вышел из дома, Котиевы схватили его и насильно посадили на заднее сиденье автомобиля, заставив водителя перелезть в багажное отделение. В салоне автомобиля на потерпевшего надели наручники и вязаную шапку, после чего злоумышленники поехали в лес.

Там Кстенину сообщили, что изначальной целью похищения является его передача третьим лицам, которыми он якобы "заказан". Затем Котиев потребовал $5 млн за освобождение.

"После пояснений потерпевшего Кстенина о том, что он не располагает такой суммой денежных средств, Руслан Котиев выдвинул требование о передаче 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Чиновнику пришлось согласиться на это условие. Он предложил передать часть указанных денег в размере 2,5 млн рублей в тот же день за городом.

Кроме того, в момент угона автомобиля и похищения потерпевших двое злоумышленников, находясь в салоне, похитили находившиеся у Кстенина денежные средства в сумме 100 тыс. рублей и 8 тыс. рублей из вещевого ящика.

Должность мэра Воронежа Кстенин занимает с апреля 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Воронеж, Вадим Кстенин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Вильфанд на следующей неделе покинет пост директора ГидрометцентраВильфанд на следующей неделе покинет пост директора Гидрометцентра
Специалисту скоро исполнится 70 лет, он намерен занять должность научного руководителя ГидрометцентраПодробнее
 Экс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестованЭкс-директор департамента Минкультуры Мазо заочно арестован
Ему заочно предъявлено обвинение по делу о хищениях 450 млн рублей у "Эрмитажа"Подробнее
 Горькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублейГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублей
Следствие ходатайствовало об аресте Горькова, прокуратура считает обращение СКР незаконнымПодробнее
 Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформы
По данным источников РБК, пенсионный возраст мужчин собрались повысить на 5 лет, женщин - на 8 летПодробнее
Против топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничестве
Обвинение выдвинуто за день до того, как у Андрея Горькова заканчивался срок ареста по первому делуПодробнее
 Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПутин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко
Президент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Коротко"Прямая линия" с Путиным. Коротко
Избранные ответы президента в ходе общения с народомПодробнее
 Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
По словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимыПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. Онлайн
Президент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрамиПодробнее
 Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и InstagramПутин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram
Путин также заявил, что будет побуждать спецслужбы обеспечивать безопасность, не ограничивая свободы интернетаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп высказался за возвращение России в G8В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамВ РоссииГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублейВ миреВ Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском ИдлибеВ миреНа Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с Мэй

Входящие в G7 страны Европы высказались против возвращения в группу России

Макрон, Мэй и Конте согласовали общую позицию на полях саммита G7 Подробнее

В МВД опровергли сообщения об уничтожения архивных данных о репрессированных в СССР

Главред "НГ" Ремчуков возглавит предвыборный штаб Собянина

Морское сообщение между Батуми и Сочи возобновится с 11 июня

Фотохроника 8 июня

Фотохроника 8 июня6 фото

Что произошло за день: пятница, 8 июня

Предложение Трампа вернуть Россию в G8, уход Романа Вильфанда с поста главы Гидрометцентра и подробности пенсионной реформы Подробнее

Глава МВД Италии попросил НАТО помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией

Евтушенков передал сыну 2,5% акций АФК "Система"

Боец без правил Монсон начал процедуру выхода из американского гражданства

Двое россиян погибли за день на турецких курортах

Суд вынес приговор похитителям будущего мэра Воронежа

Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро благодаря заявлению Трампа

Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует

Украинский президент сообщил студенту Киевского университета, что есть только нормандский формат Подробнее

Приставы начали изымать имущество родственников Захарченко

Надаль обыграл дель Потро и стал вторым финалистом "Ролан Гаррос"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru