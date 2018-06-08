Евкуров поручил найти организаторов акции с требованием вернуть прямые выборы главы Ингушетии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров потребовал выявить главных организаторов несогласованной акции в Москве, в ходе которой общественники выступили за возвращение прямых выборов руководителя республики.

"На встрече с постпредом республики в Москве Алиханом Цечоевым обсудили ситуацию с проведением в Москве несанкционированной акции, где ряд так называемых "общественных деятелей" от имени ингушского народа требовали вернуть прямые выборы главы республики", - сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров агентству "Интерфакс".

Он рассказал, что постпредству поручено совместно с членами ингушской общины Москвы и Подмосковья, полномочными представителями республики в регионах вычислить организаторов, кто на самом деле стоит за участниками акции и на каком основании они делают громкие политические заявления, раскачивая тем самым ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что депутаты Народного Собрания Ингушетии в четверг во время заседания определили дату голосования по избранию главы республики. Выборы намечены на 9 сентября 2018 года. Далее региональными отделениями политических партий в соответствии с законодательством будет осуществлена процедура представления главе государства не более трех кандидатур от каждой партии, представленной в парламенте республики.

Затем президент страны предложит ингушским парламентариям три кандидатуры потенциальных глав субъекта, определенные им из числа заявленных претендентов. Депутатам необходимо не позднее 20 дней со дня внесения представления главой государства рассмотреть кандидатуру главы республики.

В мае 2013 года депутаты Народного собрания Ингушетии приняли поправки в законопроект о выборах главы республики, согласно которым высшее должностное лицо региона будет избираться республиканским парламентом. За принятие поправок проголосовали 23 депутата, против - один.