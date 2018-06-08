Задержанный экс-глава ФСИН по Ростовской области скончался в больнице

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) России по Ростовской области Сергей Смирнов, который был задержан по подозрению во взятке в 2017 году, скончался в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу информированный источник.

"С.Смирнов содержался в одном из СИЗО Ростова-на-Дону. Он был доставлен в больницу и скончался 8 июня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Смирнов был неизлечимо болен.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением информации о смерти Смирнова.

Смирнов был уволен с должности начальника ГУ ФСИН по Ростовской области в начале июля 2017 года. В июле того же года он был задержан по подозрению в причастности к получению взятки на сумму более 2 млн рублей.

Задержание экс-начальника областного ГУФСИН проводилось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении замначальника ГУФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).