В новом учебном году перечень школьных учебников сократится на 30%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Перечень школьных учебников будет сокращен на тридцать процентов в следующем учебном году. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.

"В этом году все учебники закуплены. Поэтому мы говорим об учебном 2019 годе, то есть все процедуры изъятия 30 процентов (учебников - ИФ) из перечня будет в осенний период", - сказала Васильева в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что качество многих учебников в настоящее время оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось, что треть школьных учебников, претендующих на включение в федеральный перечень, не прошли независимую экспертизу и не получат одобрения Минобрнауки.

Федеральный перечень учебников был значительно сокращен в 2014 году, сейчас в нем около 1,3 тыс. книг и пособий. Васильева осенью 2017 года заявляла, что даже такое количество считает слишком большим. Тем не менее, в ходе подготовки нового перечня издательства подали документы на 1,8 тыс. изданий; каждый учебник прошел заказанную издательством экспертизу. В Минобрнауки сочли, что такого исследования недостаточно, и все 1,8 тыс. книг в этом году отправились на дополнительную экспертизу (число заключений меньше, чем учебников, поскольку многие пособия выпускаются сериями).