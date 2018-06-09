Суд отменил аренду мыса на Байкале ради сохранения лежбища нерпы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Бурятии признал недействительным договор аренды эвенкийской общиной "ИТЫ" земельного участка на мысе Лаканда на севере озера Байкал, где расположено крупное лежбище байкальской нерпы и произрастают редкие растения, сообщила Байкальская природоохранная прокуратура.

"Участок в природном заказнике "Фролихинский" был предоставлен Республиканским агентством лесного хозяйства (РАЛХ) эвенкийской территориально-соседской общине "ИТЫ" по договору аренды на 49 лет для осуществления рекреационной деятельности. Данная сделка совершена с нарушением действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Байкальская нерпа - эндемик озера Байкал, один из немногих видов пресноводного тюленя. Государственный природный заказник федерального значения "Фролихинский" был создан в 1976 году на северо-восточном побережье Байкала для сохранения ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, а также среды их обитания. В настоящее время находится под управлением ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

Выяснилось, что осуществление рекреационной деятельности может привести к утрате лежбища нерпы, повреждению или уничтожению краснокнижных растений. На прибрежных камнях мыса Лаканда находится лежбище байкальской нерпы, вмещающее до 30 особой одновременно. На мысе также произрастают редкие виды растений - щучка Турчанинова и черноплодник почтишерстистный, занесенные в Красную книгу России.

"На лежбище нерпа находится в течение всего периода открытой воды на Байкале. В периоды интенсивного движения судов вблизи мыса, а также посещения туристами, численность нерпы на прибрежных камнях резко снижается", - отмечается в сообщении.

Спорный земельный участок расположен в Центральной экологической зоне Байкала, где запрещено строительство любых сооружений, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий. Вместе с тем, по данным прокуратуры, на территории участка складированы строительные материалы для возведения деревянных строений.

Как выяснило надзорное ведомство, занятие эвенкийской общиной "ИТЫ" рекреационной деятельностью противоречит целям ее создания, а также федеральному законодательству о некоммерческих организациях.

"Данные факты послужили основанием для обращения Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора в суд с требованиями о признании недействительным договора аренды. Решением Северобайкальского городского суда требования удовлетворены", - сказано в пресс-релизе.