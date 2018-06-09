Путин провел телефонный разговор с Порошенко

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора в субботу российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

"Да. Был", - сказал Песков в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как следует из заявления Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Обсуждалась ситуация на Юго-Востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, "достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Путин и Порошенко обсудили вопрос освобождения "украинских политзаключенных".

"Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья", - сообщает пресс-служба президента Украины по итогам беседы.

Согласно официальным сообщениям из Москвы и Киева, в последний раз Путин и Порошенко общались по телефону 12 февраля этого года.