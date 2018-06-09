Редактор калининградской газеты получил 3,5 года колонии за вымогательство

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ленинградский районный суд Калининграда приговорил главного редактора газеты "39-й регион" Бориса Образцова к 3,5 годам лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд определил, что наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в силу Образцов будет находиться на свободе под подпиской о невыезде. Осужденный заявил, что данное решение суда будет обжаловано", - сказал представитель суда.

В ходе рассмотрения уголовного дела было доказано, что главный редактор и владелец газеты Образцов размещал в своем издании статьи, содержащие негативную, дискредитирующую информацию в отношении компании ООО "К-Поташ Сервис". В частности, речь шла о ее противостоянии с жителями, протестующими в связи с деятельностью по геологическому изучению, разведке и добыче калийно-магниевых солей.

В июне 2016 года редактор издания потребовал от представителя предприятия передать ему свыше 1 млн рублей под угрозой дальнейшего распространения в газете негативной информации. Позднее он был задержан сотрудниками УФСБ Калининградской области при получении денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).