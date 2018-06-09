В Екатеринбурге осуждены члены ОПГ, обналичившие более 1 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор девяти участникам организованной группы, получившей более 1 млрд рублей за счет незаконных банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что в 2007-2011 годах члены группы, среди участников которой была сотрудница одного из банков, проводили банковские операции без лицензии. Для этого организатор группы искал физических и юридических лиц, которые хотели бы обналичить средства. Также изготавливались поддельные документы, а средства выводились с помощью банковских карт, чеков и векселей и возвращались клиентам за вычетом минимум 2,3% от суммы.

"Преступления совершались участниками организованной группы на территории нескольких городов Свердловской области", - говорится в сообщении.

Суд признал участников группы виновными по пунктам "а,б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и приговорил шестерых обвиняемых к реальным срокам лишения свободы - от трех до четырех с половиной лет - и штрафам в размере 200-900 тыс. рублей. Еще три человека получили условные сроки и по амнистии были освобождены от наказания.