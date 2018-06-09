В России

В Думе предложили обязать страховщиков заключать договора ОСАГО в течение 5 дней

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, согласно которому страховые компании будут обязаны заключить договор ОСАГО либо направить клиенту мотивированный отказ не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявления.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы поправок - Владимир Сысоев, Ярослав Нилов и Иван Абрамов.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что сейчас срок заключения договора ОСАГО регулируется двумя документами. Так, согласно правилам профессиональной деятельности Российского союза автостраховщиков (РСА), компания обязана заключить договор ОСАГО в день обращения клиента, за исключением случаев, когда страховщик намерен воспользоваться правом на осмотр автомобиля, который планируется застраховать.

"Обязанность заключить договор в день обращения, установленная правилами профессиональной деятельности, является спорной, чем и пользуются страховые компании", - говорится в пояснительной записке. Авторы считают, что ряд страховщиков применяют общие сроки для заключения публичного договора, установленные в Гражданском кодексе (статья "Заключение договора в обязательном порядке), а там предусмотрен срок в 30 дней. "В результате гражданин, обратившийся для заключения договора, может месяц ожидать его заключения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Срок в пять дней, по мнению авторов поправок, позволит страховщику проверить документы, осмотреть автомобиль, пополнить бланки полисов и будет являться гарантией своевременного заключения договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек.

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Теги: Госдума, ОСАГО
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