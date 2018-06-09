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ВС РФ оставил в силе приговор убийцам замдиректора НИИ прикладной химии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил жалобы на приговор участникам убийства в Сергиевом Посаде заместителя директора НИИ прикладной химии Евгения Иванова.

"Вступил в законную силу приговор Московского областного суда, вынесенный на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, по уголовному делу в отношении Ниямеддина Гусейнова, Руслана Гусейнова, Зульфугара Рзаева и Дашкына Махмудова", - сообщили в прокуратуре Московской области.

Там уточнили, что все осужденные - граждане Азербайджана.

В ночь на 27 декабря 2013 года они совершили в Сергиевом Посаде разбойное нападение на заместителя директора научно-исследовательского института прикладной химии Иванова.

"В ходе преступления Ниямеддин Гусейнов застрелил мужчину. Целью нападавших была крупная сумма денег, находившаяся у потерпевшего", - отметили в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов задержали соучастников в марте 2014 года в Москве. При осмотре их автомашины были обнаружены огнестрельное оружие и патроны к нему.

Суд приговорил Гусейнова к 15 годам лишения свободы, Рзаева и Махмудова - к 13 годам лишения свободы каждого с отбыванием в исправительных колониях строгого режима. Гусейнов осужден к 4 годам 6 месяцам в колонии общего режима.

Верховный суд РФ рассмотрел жалобы осужденных и оставил их без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции - без изменения. Приговор вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

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Теги: ВС РФ, Сергиев Посад, Евгений Иванов
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