Минюст попросил суд ликвидировать Союз художников Петербурга

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Октябрьский районный суд Петербурга поступило административное исковое заявление министерства юстиции РФ к Союзу художников города о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, административный истец утверждает, что в ходе проведенной проверки деятельности общественной организации были выявлены многочисленные грубые нарушения.

Среди них - осуществление организацией деятельности за пределами территории одного субъекта, осуществление предпринимательской и иной деятельности, которая не служила достижению целей, ради которых организация была создана, например, сдача в аренду имущества (объектов недвижимости) и получение арендной платы.

Нарушением стала и передача без разрешения комитета имущественных отношений Петербурга в субаренду объектов государственного имущества, используемых организацией, и получение за это денежных средств.

"К производству заявление пока не принято", - отмечают в пресс-службе.

"Интерфакс" не располагает комментарием Союза художников Петербурга