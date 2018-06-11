Путин поздравил кемеровчан со 100-летием основания города

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей города Кемерово со 100-летием основания города.

"Этот юбилей - большое, важное событие в жизни города, Кузбасса и всей России. История Кемерова писалась мужественными, талантливыми людьми, которые осваивали богатые природные месторождения, вводили в строй объекты угледобывающей, промышленной, транспортной, социальной инфраструктуры", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Благодаря их упорному, созидательному труду Кемерово вырос в крупный индустриальный, культурный, образовательный, научный центр, стал столицей одного из экономически развитых регионов Западной Сибири. И конечно, особая страница летописи города связана с его вкладом в Великую Победу", - отметил Путин.

По мнению президента, жители города Кемерово с огромным уважением относятся к традициям своих отцов и дедов, стремятся эффективно решать стоящие перед городом задачи и по праву славятся широтой души, щедростью и гостеприимством.

"Уверен, что искренняя любовь к родной земле, настойчивость и истинно сибирский характер и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов", - добавил Путин.