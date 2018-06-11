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Кабмин РФ предложил упростить процедуру замены тюремного срока на принудительные работы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает установить более короткие сроки уже отбытого наказания в виде лишения свободы для замены его на принудительные работы по сравнению со сроками, которые в настоящее время заключенный должен отбыть, чтобы получить другое, более мягкое наказание.

Уголовный кодекс в настоящее время определяет, что неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбывания осужденным части срока лишения свободы.

Законопроект предлагает установить, что принудительные работы могут быть назначены вместо лишения свободы при преступлениях небольшой или средней тяжести после отбывания не менее 1/4 части срока. При замене лишения свободы на другие, более мягкие виды наказания, в настоящее время нужно отбыть не менее 1/3 срока.

Пря тяжких преступлениях законопроектом предлагается замена лишения свободы принудительными работами после отбывания не менее 1/3 срока наказания, в то время как для замены лишения свободы на более мягкие наказания сейчас предусмотрено необходимость отбытия не менее половины срока наказания.

При особо тяжких преступлениях сейчас лишение свободы меняется на более мягкие наказания после отбытия не менее 2/3 срока наказания.

Для замены лишения свободы принудительными работами законопроект предлагает установить срок - не менее половины срока лишения свободы. Таким образом, заключенный получит возможность перейти на другой, более мягкий вид наказания быстрее, чем это предусмотрено в настоящее время.

Законопроект предлагается ввести в действие с 1 января 2019 года, это связано с необходимостью увеличения количества исправительных центров.

В настоящее время создано восемь исправительных центров и 15 изолированных участков, функционирующих, как исправительные центры. До 1 января 2019 года ожидается, что будет функционировать 15 исправительных центров (1799 мест) и 49 участков, функционирующих, как исправительные центры (3879 мест), говорится в пояснительной записке.

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Теги: Россия, Госдума
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