В России

Сторонники Навального сообщили о задержании 20 участников конференции "Открытой России"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала порядка 20 человек на конференции движения "Открытая Россия" во вторник во Владивостоке, сообщил координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов.

Он написал в твиттере, что в тот момент, когда в одном из местных залов проходила конференция "Открытой России", вошли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали и увезли в отдел порядка 20 человек, в том числе, местного координатора штаба Навального Владимира Дубовского.

В свою очередь, Дубовский сообщил в соцсетях, что несмотря на приход полиции, "Открытая Россия" во Владивостоке выбрала состав совета и завершила конференцию.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием со стороны полиции по поводу задержания активистов.

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Теги: Алексей Навальный, Открытая Россия
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