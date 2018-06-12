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Прощание с кардиохирургом Яковом Брандом пройдет 15 июня в НИИ Склифосовского

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Прощание с известным кардиохирургом, научным руководителем отделения неотложной коронарной хирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского Яковом Брандом состоится 15 июня в историческом корпусе института.

По словам его сына Павла Бранда, кардиохирург скончался сегодня утром. Ему было 63 года.

"Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 г. в 11.00 в историческом корпусе НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (Подкова) 5-ый подъезд со стороны двора института", - написал Павел Барнд на своей странице в Facebook.

Яков Бранд входил в состав бригады хирургов, выполнявших операцию аортокоронарного шунтирования первому президенту РФ Борису Ельцину. Он являлся автором и соавтором более 200 научных работ в различных областях хирургии, автором монографии "Хирургическое лечение острых расстройств коронарного кровообращения".

Бранд занимался общественной деятельностью, являлся членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и ряда стран. Долгое время являлся ведущим телепередач "Без рецепта" и "Кома". Являлся главным редактором независимого, профессионального медицинского телеканала "MED2MED". С 2001 года и по июнь 2018 года - Барнд был бессменным научным руководителем отделения неотложной коронарной хирургии НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Последняя операция была проведена Барндом 18 апреля 2018 года, написал его сын.

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Теги: Яков Бранд
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