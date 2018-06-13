В России

Путин примет участие в заседании конгресса ФИФА - Кремль

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет в Экспоцентре накануне старта Чемпионата мира по футболу 2018, сообщает пресс-служб Кремля.

Вечером этого же дня на Красной площади Владимир Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению Чемпионата мира по футболу 2018. В концерте примут участие дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, сопрано Анна Нетребко и другие.

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Теги: Россия, Владимир Путин, ФИФА
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