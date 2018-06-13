Посол России выразил надежду на стабильные и предсказуемые отношения с США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона готова к совместной работе с США в целях укрепления мира и безопасности.

"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с США. Наши страны могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, на которые могли бы отвечать намного эффективнее, действуя вместе. Российская сторона к такой работе готова", - сказал Антонов на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве РФ в Вашингтоне.

Текст выступления приводится на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломат отметил, что Россия - влиятельный и ответственный участник международной жизни.

"Мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твердо следуя нормам международного права. Наши цели предельно понятны - безопасность границ и создание благоприятных внешних условий для решения насущных задач внутреннего развития", - сказал Антонов. По его словам, президент России неоднократно подчеркивал, что "наша страна открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному и равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете".

Анатолий Антонов напомнил, что в России вскоре стартует Чемпионат мира по футболу.

"Этот грандиозный спортивный праздник соберет сотни тысяч поклонников футбола со всех континентов. Примечательно, что, по данным Международной федерации футбола, болельщики из США лидируют по количеству приобретенных билетов на Чемпионат среди иностранцев", - подчеркнул дипломат.

Он выразил надежду, что все, кто приедет в Россию, получат незабываемые впечатления не только от турнира, но и от знакомства с ее богатой культурой, историей и природными достопримечательностями.