Подмосковную дивизию усилили двумя десятками БМП с новыми радиостанциями

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Партия из 20 модернизированных машин пехоты БМП-2 поступила в подмосковную Таманскую мотострелковую дивизию, сообщили в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Военные заявили, что модернизированные БМП оснащены новыми радиостанциями Р-168-25У-2 с возможностью засекреченной связи. Станции должны повысить скрытность управления в тактическом звене.

"Новые радиостанции значительно снижают возможности по перехвату и дешифровке радиоданных, а также обладают высокой устойчивостью к помехам. Экипажи модернизированных БМП-2 прошли обучение для эксплуатации внедренной аппаратуры связи", - сказали в ЗВО.

В январе в пресс-службе ЗВО "Интерфаксу" сообщили, что в Таманской дивизии завершено перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3.

2-я Таманская мотострелковая дивизия входит в состав Первой танковой армии (штаб в подмосковной Баковке). В составе армии также - 4-я Кантемировская танковая дивизия, 6-я танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.