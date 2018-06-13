В России

В Госдуме подготовили новую редакцию закона о наказании за исполнение иностранных санкций

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Новая редакция законопроекта, предусматривающего ответственность за исполнение иностранных санкций на территории РФ, уже готова; в ближайшее время, как ожидается, состоится заседание совета по законотворчеству для обсуждения поправок, заявил первый замглавы фракции "Единая России "Андрей Исаев.

"У нас готова новая редакция, в ближайшее время председатель Госдумы назначит заседание совета по законотворчеству, на котором будет представлена это новая редакция", - сказал Исаев в среду, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Предложения по изменению

Ранее, комментируя проект закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что при подготовке поправок следует исходить "из необходимости выработать такие нормы, которые бы позволили улучшить инвестиционный климат - раз, обеспечить защиту бизнеса - два, и, в-третьих, - защитить права бизнеса и юридических лиц, которые могут пострадать от санкций".

"Мы все предложения рассматриваем, у нас их много. Сейчас все едины в одном: необходимо сохранить вторую часть законопроекта неизменной", - добавил Володин.

Спикер отметил, что говорит о той части, "где речь идет об уголовной ответственности за конкретные действия и призывы, связанные с поддержкой и введением санкций в отношении России со стороны отдельных граждан".

"По этому вопросу есть консенсус, и, более того, некоторые предлагают ужесточить ответственность и приравнивать к (государственной - ИФ) измене, но думаю, что на это никто не пойдет", - добавил Володин.

При этом по первой части проекта закона есть вопросы, отметил спикер Госдумы. В частности, звучат предложения перевести ответственность за исполнение иностранных санкций в РФ из уголовной в административную, а также ввести так называемый принцип административной преюдиции, когда за первое нарушение предусматривается административная, а за повторное - уже уголовная ответственность.

"Есть разные подходы, но необходимо сделать все, чтобы инвестклимат от этого только выиграл, российский бизнес не пострадал, и, самое главное, чтобы бизнес был защищен от недружественных действий. Задача непростая, мы ее решаем, надеюсь, что до конца весенней сессии выйдем на решение", - сказал Володин.

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкции на территории РФ принят Госдумой в первом чтении. Инициатива вызвала бурную реакцию представителей бизнес-сообщества.

Содержание законопроекта

Согласно соответствующему проекту закона в варианте первого чтения, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государствам, союзом иностранных государств или международной организацией".

Если зарегистрированные в России юридические лица, субъекты РФ или муниципальные образования, а также подконтрольные им лица (российские частные и публичные субъекты) отказывают гражданину РФ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок - в рамках исполнения антироссийских санкций - такого рода действия наказываются штрафом до 600 тыс. руб., ограничением или лишением свободы до четырех лет. Предусмотрена также возможность наказания принудительными работами на срок до четырех лет.

Вторая новелла законопроекта предусматривает уголовную ответственность "за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц, в том числе посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".

В данном случае устанавливается уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб., либо назначаются принудительные работы на срок до трех лет, либо арест до шести месяцев, либо ограничение или лишения свободы до трех лет.

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Теги: Госдума
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