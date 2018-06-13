В Дагестане неизвестные обстреляли чиновника

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, обстрелявших чиновника администрации Дербентского района Дагестана, сообщил"Интерфаксу" информированный источник.

"Минувшей ночью неизвестные совершили покушение на и.о. начальника имущественных и земельных отношении администрации Дербентского района Эльмана Мирзоева. Его автомобиль "Лада Приора" обстреляли из огнестрельного оружия. Инцидент произошел в поселке Хазар Дербентского района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сам госслужащий не пострадал. По предварительным данным, преступление связано с его профессиональной деятельностью.