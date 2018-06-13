Таксист в Петербурге взял с мексиканки 6 тыс. рублей за поездку по Невскому проспекту

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов разыскивают таксиста, заставившего мексиканку заплатить 6 тысяч рублей за двухкилометровую поездку по Невскому проспекту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Соответствующее заявление в правоохранительные органы сделала жительница Мехико, которая прибыла в Петербург в мае по однократной визе. Она сообщила, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45 и потребовал заплатить за поездку 7 тыс. рублей. Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6 тыс. рублей, после чего покинула салон машины", - сказал источник.

При проверке данного сообщения была установлена личность хозяина автомобиля, жителя города Гатчина. Автомобиль поставлен на учет, местонахождение машины и водителя устанавливаются.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние от Дворцовой площади до дома 45 по Невскому проспекту - чуть более 2 км. Сборная Мексики по футболу на групповом этапе чемпионата мира не играет в Петербурге.