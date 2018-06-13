Заместители главы Минсельхоза Громыко и Непоклонов покинули свои посты

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Евгения Громыко и Евгения Непоклонова от должностей заместителей министра сельского хозяйства. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правовой информации.

Чиновники освобождены от должностей по собственным просьбам.

Это не первые кадровые изменения в Минсельхозе: ранее в июне заместителем министра сельского хозяйства был назначен выходец из Россельхозбанка Дмитрий Сергеев.

У главы Минсельхоза восемь заместителей. Свои посты после назначения нового министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева сохраняют Джамбулат Хатуов (первый замминистра), Иван Лебедев, Елена Астраханцева, Сергей Левин и Илья Шестаков (глава Росрыболовства).

Патрушев до назначения главой Минсельхоза занимал пост председателя правления Россельхозбанка.