Минфин предложил ввести уголовную ответственность за незаконный ввоз ювелирных изделий

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минфин предлагает ввести уголовную ответственность и крупные штрафы за незаконный ввоз ювелирных изделий. Проект соответствующего постановления правительства, имеющийся в распоряжении "Интерфакса", направлен Минфином на согласование в профильные ведомства.

Минфин со ссылкой на данные Пробирной палаты отмечает значительную разницу в 2014-2017 гг. между объемами официально ввезенных ювелирных изделий иностранного производства и изделий, прошедших обязательное апробирование и клеймение. Только в 2017 году в РФ было заклеймено более 1 млн ювелирных изделий, ввезенных нелегально, при этом часть контрабандных изделий не проходит клеймение. По оценкам Минфина и участников рынка, общий объем незаконного оборота золота ежегодно составляет от 15 до 30 тонн, а суммарная стоимость реализации неучтенных драгоценных камней в ювелирных изделиях - около 49 млрд рублей.

Минфин считает, что действующее сейчас административное наказание за незаконное перемещение ювелирных изделий недостаточно, тем более, доходы от нелегального ввоза значительно превышают размеры штрафов. Такая ситуация подрывает конкурентоспособность добросовестных производителей и нарушает права потребителей, которые покупают контрабандные ювелирные изделия.