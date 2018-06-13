Суд в Новосибирске вынес приговор по делу о хищении более 1 млрд рублей у дольщиков

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к реальным и условным срокам четверых руководителей ООО "Неоград-Инвест", обвиняемых в хищении денег дольщиков, сообщает прокуратура региона.

В сообщении уточняется, что 42-летний Владимир Аксенов, 56-летний Олег Бикбулатов, 71-летняя Екатерина Гремитских и 51-летняя Наталья Обухова признаны виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Этим же приговором Обухова осуждена за пособничество в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд приговорил Аксенова и Бикбулатова, соответственно, к 4 годам 10 месяцам и 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии поселении, Гремитских получила 4 года 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в четыре, а Обуховой суд назначил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на год и три месяца.

Суть обвинения

Суд установил, что с 2007 по 2014 годы подсудимые без разрешения на осуществление строительства заключали с гражданами договоры займа и предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Для создания видимости строительства многоквартирных жилых домов по улице 5-ая Кирпичная горка подельники с осени 2008 года приступили к строительству одного жилого дома, а с осени 2010 - второго дома. Как установил суд, в действительности строить многоквартирные жилые дома в микрорайоне Закаменский Новосибирска подсудимые не собирались.

При заключении договоров участия в долевом строительстве пяти многокварирных жилых домов были похищены средства более 600 человек на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Кроме этого, в суде установлено, что в декабре 2013 года Обухова выступила пособницей хищения 8,6 млн рублей, принадлежащих ООО "Неоград-Инвест": неустановленное лицо изготовило договор займа между ООО "Неоград-Инвест" и ООО "ЭнергоСтройСервис", подделав подписи руководителей указанных организаций. В действительности договор не заключался, в результате 8,6 млн рублей были перечислены на счет ООО "ИвестСтройКомплект", обналичены и потрачены на личные нужды неустановленным лицом и Обуховой.

Суд для удовлетворения исковых требований потерпевших оставил арест на имущество осужденных.