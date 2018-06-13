В Думу внесены законопроекты об ужесточении наказания за подделку паспортов и штампов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму ряд законопроектов, усиливающих ответственность за деяния, связанные с подделкой документов, сообщает сайт кабинета министров.

В частности, предлагается установить уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта заведомо поддельного паспорта, удостоверения или другого официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Это также касается поддельных штампов, печатей, бланков.

"Также предусматривается уголовная ответственность за использование таких документов, штампов, печатей, бланков. Это позволит дифференцировать меры ответственности за использование официальных и других документов", - говорится в справке к документу.

Еще один законопроект направлен на усиление административной ответственности за изготовление, сбыт и подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих наличие у лица права или освобождение его от обязанности. Это также коснется подделки штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт, например, водительских удостоверений и документов, выдаваемых подразделениями по вопросам миграции.

В частности предлагается увеличить до 50 тысяч рублей максимальный штраф за подделку документов. В настоящее время он составляет от 30 до 40 тысяч рублей.

При этом за повторное правонарушение предлагается установить административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.