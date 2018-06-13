В России

"АвтоВАЗ" отозвал почти 39 тыс. Lada 4х4 из-за проблем с проводкой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" отзывает в России 38 808 автомобилей Lada 4х4, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Речь идет о машинах, проданных с июня 2017 по сегодняшний день. Причиной отзыва является "возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески".

"АвтоВАЗ" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. На машинах будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута и проверка целостности изоляции проводов.

Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

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Теги: АвтоВАЗ
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