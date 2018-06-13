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Бывший вице-президент "Росгосстраха" Хачатуров останется под арестом до осени

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы оставил под арестом до середины сентября бывшего вице-президента "Росгосстраха" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате более 1 млрд рублей.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Хачатурова на срок до 17 сентября 2018 года", - огласила в среду постановление судья Елена Галиханова.

Суд также оставил под домашним арестом до середины сентября акционера "Росгосстрах Банка" Надежду Клепальскую.

Оба заседания по ходатайству следователя прошли в закрытом режиме.

Фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере).

Обвиняемые были задержаны в Москве 17 апреля сотрудниками ФСБ, и на следующий день суд избрал им меры пресечения.

По данным газеты "Коммерсантъ", из постановления следователя о возбуждении уголовного дела следует, что Сергей Хачатуров и сестра ранее возглавлявшей совет директоров "Росгосстрах Банка" Светланы Клепальской Надежда, "сформировав преступный умысел", в прошлом году реализовали акции ПАО "Росгосстрах", которое владело ими через ООО "РГС Активы", а полученными средствами "распорядились по своему усмотрению".

При этом издание отмечает, что сумма похищенного может составлять в несколько раз больше 1 млрд руб. - до 5 млрд руб.; однако точный размер следователи все еще устанавливают.

Хачатуров свою вину не признает.

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Теги: Росгосстрах, Сергей Хачатуров, Надежда Клепальская
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