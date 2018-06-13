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Плутавший неделю в сибирской тайге нефтяник смог выйти к месторождению

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник ООО "Норд Империал" (структура индийской ONGC), эксплуатирующего нефтяное месторождение Двойное в Томской области, самостоятельно смог выбраться из тайги, где он провел неделю, и прийти к месту своей работы.

"Нефтяник, пропавший 6 июня, самостоятельно вышел к месторождению, где он работал. Его состояние удовлетворительное", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.

По данным управления, мужчину искали свыше 80 человек с применением вертолета Ми-8 и беспилотников, общая площадь обследованных районов составила порядка 20 кв.км.

ООО "Норд Империал" наряду с ООО "Альянснефтегаз" являются дочерними структурами Imperial Energy Ltd., которая в январе 2009 года вошла в состав ONGC Videsh Ltd. (OVL), управляющей зарубежными активами Oil & Natural Gas Corporation (ONGC). Индийская корпорация также владеет 20% в проекте "Сахалин-1".

"Норд Империал" владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов на территории трех лицензионных участков - Фестивальном, Снежном и Киев-Еганском, "Альянснефтегаз" - 6 лицензиями, в том числе на Майский участок, Южно-Фестивальные участки №№1, 2, 3 и Верхне-Нюрольские участки №№1 и 2. Добыча в настоящее время ведется на Фестивальном и Майском участках.

Двойное месторождение находится в Каргасокском районе на юго-западе Томской области в бассейне рек Васюган и Чижапка.

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Теги: Томская область
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