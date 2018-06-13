ВС РФ подтвердил запрет на неограниченные проценты в микрокредитовании

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил два апелляционных определения по спорам между микрофинансовой организацией и двумя ее клиентами, где суммы взысканных процентов составили 1738% и 3678% от суммы выданного кредита соответственно. Повышенные проценты могут взиматься только до истечения срока, на который предоставляется заем, следует из кассационного определения.

В обоих случаях заемщики - Александр Ярушкин и Анна Пунда - взяли в ООО "Экспрессденьги" 10 тыс. рублей на пару недель под 2% в день. Заключенные ими договоры устанавливали, что общая сумма займа и процентов составляет 12,8 тыс. рублей, но было в них и дополнительное условие на случай невыполнения обязательств заемщиком: уплата процентов в размере 4% за каждый день просрочки.

Деньги заемщики не вернули, а когда "Экспрессденьги" обратились в суды, то положение договоров о процентах позволило микрофинансовой организации (МФО) взыскать суммы, более чем на порядок превышающие основной долг. При этом апелляционная инстанция - Ростовский облсуд - истолковала договоры и пришла к выводу, что в положение о повышенных процентах за просрочку заложены собственно проценты по займу (2% за каждый день пользования им) и неустойка (2% за каждый день просрочки). С учетом этого с Ярушкина взыскали 208 тыс. 404 рублей, в том числе 176 тыс. 600 рублей процентов за 869 дней и 25 тыс. рублей сниженной по воле суда неустойки, а в деле Пунды - 368 тыс. 800 рублей (в том числе проценты за 1839 дней и аналогично уменьшенную неустойку).

После этого заемщики обратились в ВС РФ, и его судебная коллегия по гражданским делам сочла, что только принципом свободы договора в сочетании с принципом добросовестного поведения участников гражданских правоотношений, которое должны были проявить заемщики, в подобных спорах руководствоваться нельзя.

"[Суд обязан] оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости, с учетом того, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства", - говорится в кассационном определении, опубликованном в воскресенье. Это требование к судам, по мнению ВС РФ, имеет особое значение, когда возникший спор связан с деятельностью микрофинансовых организаций, которые должны предоставлять под повышенные проценты займы на небольшие суммы и на короткий срок.

Если же МФО устанавливают сверхвысокие проценты за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, то это приводит "к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций", говорится в определении. С учетом этих выводов ВС РФ указал, что подход апелляционной инстанции, который она продемонстрировала в деле Ярушкина и Пунды, "противоречит существу законодательного регулирования" в сфере микрокредитования. "Фактически [он] свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование микрозаймом", - повторил ВС РФ аргументацию из определения по делу ООО "МФО "Управляющая компания "Деньги сразу Юг".

Правильным, по мнению кассационной инстанции, является иной подход: повышенные проценты должны взиматься только до истечения срока, на который предоставляется заем; в деле Ярушкина и Пунды - это 14 дней. Этот вывод предстоит учесть суду апелляционной инстанции. Дело отправлено на пересмотр.