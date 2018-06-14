В России

Законопроект о повышении "стоимости" голоса избирателя прошел в Думе второе чтение

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект о повышении финансирования партий.

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Авторами законопроекта, предлагающего повысить "стоимость" голоса избирателя на президентских выборах с 20 до 152 рублей, выступили лидеры всех думских фракций - Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР).

"Указанное финансирование планируется установить в размере 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ", говорится в сопроводительных материалах. Уточняется, что госфинансирование будет выделено только тем партиям, которые "проявили политическую активность (набрали более 3% голосов) и доказали, что объединяют значительное число избирателей, разделяющих партийные взгляды".

В пояснительной записке также отмечается, что стоимость голоса избирателя по итогам выборов депутатов Госдумы индексировалась три раза (последний раз - в декабре 2016 года до 152 рублей за 1 голос). "Эта индексация была осуществлена с целью сохранения государственных выплат на прежнем уровне в связи с низкой явкой избирателей. В то же время стоимость голоса избирателя по итогам выборов президента РФ не изменялась с 2008 года", - подчеркивается в документе.

Повышение стоимости голоса избирателя будет распространяться и на партии, участвовавшие в президентской кампании 2018 года.

При этом депутаты в четверг отказались включать в законопроект поправку, согласно которой финансирование по итогам выборов президента РФ следует повышать только тем партиям, которые выдвигали кандидатом члена партии, а не беспартийного.

На прошедших в 2018 году президентских выборах КПРФ выдвигала кандидатом Павла Грудинина, не являющегося членом партии.

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Теги: Госдума
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