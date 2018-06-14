Дума приняла во II чтении законопроект об увеличении пошлины за загранпаспорт

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем.

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины может вырасти с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет - с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины предлагается увеличить с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. За регистрацию транспортного средства и выдачу свидетельства о регистрации - с 500 рублей до 1 тыс. рублей.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.