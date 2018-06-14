Путин выразил соболезнования и напомнил о тесной дружбе с Говорухиным

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной кинорежиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина, направил телеграмму сочувствия его родным и близким, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как и вся страна, Путин считает Станислава Говорухина гениальным режиссером, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал ее и работал над ее воплощением в жизнь", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "Путина и Говорухина объединяли очень тесные дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением".

"Путин глубоко соболезнует и направил телеграмму соболезнования родным и близким Станислава Говорухина", - сказал пресс-секретарь президента.

Режиссер Станислав Говорухин скончался в четверг 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.