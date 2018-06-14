Суд подтвердил отказ "Победе" в иске к Росавиации о взлете в сторону гор

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 2 апреля отказал авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) в иске к Росавиации по поводу запрета на взлеты в аэропорту Геленджика в сторону гор.

Как отмечается, суд отклонил жалобу авиакомпании.

В настоящее время все авиакомпании выполняют взлетные операции в сторону моря, посадочные - со стороны моря. Но из-за сильных ветров аэропорт часто закрывается, в связи с чем прибывающие самолеты вынуждены уходить на запасной аэродром в Анапу, а планирующие вылететь из Геленджика - остаются там на продолжительное время.

В сентябре прошлого года "Победа" обратилась в Росавиацию за утверждением программы подготовки пилотов к вылетам и посадкам в Геленджике со стороны гор, однако ведомство ей отказало. Не согласившись с этим, авиакомпания обратилась в суд.

На заседании в суде первой инстанции представитель Росавиации заявлял, что взлет в сторону гор запрещен из соображений безопасности. Представитель "Победы" парировала, что "Аэрофлот" несколько лет все же осуществлял взлет по такому курсу. Суд в итоге поддержал ответчика.