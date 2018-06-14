IT-управление администрации Кремля займется развитием цифровой инфраструктуры

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возложил на управление администрации президента по IT-технологиям и развития электронной демократии функции госполитики по развитию цифровой инфраструктуры.

Соответствующее положение содержится в указе о мерах по оптимизации структуры администрации президента, подписанном Путиным в четверг.

"Реорганизовать управление президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, преобразовав его в управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи", - говорится в документе.

В указе отмечается, что это управление будет обеспечивать деятельность президента по вопросам госполитики в области развития цифровой инфраструктуры, а также заниматься вопросами применения информационно-коммуникационных технологий.

На экспертное управление президента возложены вопросы цифровых технологий и технологического развития.

Кроме того, Путин возложил на управление по обеспечению деятельности Госсовета РФ организацию и обеспечение взаимодействия президента с экспертными организациями, а также мониторинг и анализ социальных процессов.