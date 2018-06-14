Почти 2,5 тыс. жителей Красноярского края остались без электричества

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Спиленное неизвестными дерево упало на ЛЭП в Красноярском крае, нарушив электроснабжение в трех районах, сообщили "Интерфаксу" в "Красноярскэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири", входящее в "Россети").

"В 16:11 (12:11 мск) дерево упало на ЛЭП, но не порвало ее. Тем не менее, было нарушено электроснабжение в Емельяновском, Сухобузимскоми и Большемуртинском районах, без света остались более 13 тыс. абонентов", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в течение 30 минут специалисты компании подключили основную часть абонентов, но к настоящему времени без света остаются порядка 2,4 тыс. жителей.

В компании рассчитывают подключить к электроснабжению всех абонентов в течение часа.