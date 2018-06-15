Застреливший бывшую жену житель Новокузнецка покончил с собой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Житель Новокузнецка, застреливший бывшую жену и забаррикадировавшийся в офисном здании, покончил с собой во время переговоров с сотрудниками правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Около 12:00 (8:00 по московскому времени) мужчина подошел к офисному зданию, на крыльце которого встретил свою бывшую жену. Выстрелив в нее, он зашел в здание и забаррикадировался в нем. Во время переговоров он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании находились люди, но мужчина никого в заложники не брал.

Ранее сообщалось что , мужчина забаррикадировался в офисном здании после того, как застрелил женщину. Здание было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, на место прибыли экстренные службы и глава города.

По факту произошедшего следственные органы СКР возбудили дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, между бывшими супругами накануне произошел конфликт.