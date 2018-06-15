Попавший под санкции ЕС Рогозин примет участие в конференции в Вене

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на предстоящей неделе посетит конференцию по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (Unispace), которая пройдет в Вене с 18 по 21 июня, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Дмитрий Олегович планирует принять участие в конференции. Организаторы направили ему приглашение, это приглашение принято", - сказал В.Устименко.

Он пояснил, что глава "Роскосмоса" отправляется на конференцию в официальном статусе. Персональные ограничения со стороны ЕС и США на перемещение и получение виз на такого рода поездки не распространяются.

"Глава госкорпорации планирует принять участие в конференции как официальное лицо. Ему уже предоставлена соответствующая виза", - сказал Устименко.

Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", у Рогозина на конференции запланирована широкая программа встреч.

"Дмитрий Олегович примет участие в открытии симпозиума Unispace + 50 и панельных дискуссиях. Также у него запланированы двусторонние встречи с представителями Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других стран", - сказали в пресс-службе.