В России открылся первый музей коров

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В России официально открылся первый музей коров, он расположен в городе Россошь Воронежской области.

Как сообщил "Интерфаксу" посетивший музей вице-премьер РФ Алексей Гордеев, экспозиция состоит из 830 экспонатов, собранных из различных стран мира.

Коллекция изделий, изображающих коров, начала формироваться в 2013 году по инициативе генерального директора УК "Дон-Агро" Ивана Доматюка. Его поддержал и председатель совета директоров холдинга Николай Ольшанский. В пятницу экспозиция музея пополнилась скульптурой коровы голштино-фризской породы, которая долгое время хранилась в Минсельхозе.

Экспонаты изготовлены из разнообразных материалов: хрусталя, дерева, металла, керамики, муранского стекла, оникса, нефрита, кристаллов Сваровски. Кроме того, в экспозицию включены около 40 коров-копилок в разной технике исполнения, обширная коллекция черно-пестрой посуды, соответствующей по цвету этой породе коров, а также собрание авторских коров, представленных в единственном экземпляре. Музей также представляет одно из самых больших собраний в России миниатюр международной художественной акции CowParade.

Помещение музея рассчитано на 30 человек. Вход бесплатный.