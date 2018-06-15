Участник террористической группировки осужден в Москве на 10 лет

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к 10 годам лишения свободы члена запрещенной в РФ террористической организации "Исламская партия освобождения Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Суд признал Фарруха Мамаюсупова виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала представитель суда.

По ее словам, в суде Мамаюсупов признал свою вину.

В декабре 2016 года Мещанский суд Москвы санкционировал арест 12 предполагаемых членов террористической организации, уроженцев Средне-Азиатского региона, которые были задержаны в московском регионе. Всем задержанным было предъявлено обвинение в участии в террористической организации (ст.205.5 УК РФ).

По данным столичного главка МВД РФ, они организовали агитационные занятия по вовлечению людей в деятельность организации, запрещенной на территории РФ. В ходе обысков была изъята запрещенная литература и носители информации.